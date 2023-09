Reggio, le istituzioni fanno squadra per intercettare i flussi turistici

Promuovere l’identità territoriale in chiave turistica. Una mission che ha visto istituzioni ed enti impegnate in campagne ed eventi. A volte proposti in maniera disorganica. Città Metropolitana e Camera di Commercio invece si mettono insieme e attraverso un percorso condiviso creano una “regia” che tenta di intercettare i flussi turistici e di destagionalizzarli. L’idea di fondo è quella di favorire nuove opportunità di crescita locale legate al turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale, la definizione di azioni e interventi verso obiettivi comuni e condivisi. Un’operazione che non è certo all’anno zero, visto che le due istituzioni che abbracciano partner e competenze diverse (il mondo delle imprese per un verso e la fitta rete di enti locali dei 97 comuni del territorio per l’altro) hanno già sperimentato con buoni esiti la collaborazione. E così si decide di rinnovare la collaborazione attraverso un accordo che il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace ha già approvato. Documento che scandisce non solo i passaggi rispetto a costi (dall’accordo non derivano oneri finanziari aggiuntivi per le Parti, le quali contribuiranno ciascuno con le risorse finanziarie riferibili alle azioni proposte e oggetto della convenzione e disponibili nell’ambito del budget annuale) alle competenze, ma fissa già i primi appuntamenti.

