Reggio, pioggia di milioni per le aziende

Trentasette e mezzo milioni di euro messi a disposizione per le aziende calabresi da parte della Regione Calabria e l’auspicio per l’assessore allo sviluppo economico ed attrattori culturali Rosario Varì è che queste risorse possano diventare anche poche. «Fate in modo di metterci in difficoltà, utilizzandole tutte; così possiamo già pensare ad ulteriori incentivi; assorbire 37 milioni di euro significa presentare progetti quasi per il doppio delle somme: questo è il tempo di agire e di assecondare il futuro» è lo stimolo che Varì rivolge alle imprese locali, a conclusione dell’incontro tenutosi nella sede di Confindustria Reggio.

