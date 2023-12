Qualità della vita, Reggio sprofonda

Guadagna una postazione, ma resta sempre nella top ten delle ultime in classifica. La città dello Stretto si colloca al 101 posto nell'analisi con cui “Il Sole 24 ore” fotografa la qualità della vita delle città. Parametri che fanno emergere come le disparità siano cresciute, quasi al pari delle distanze tra il nord e il sud del Paese. Infatti quella di Reggio non è la peggiore "pagella" delle città calabresi. Quindici gli indicatori che raccontano di famiglie e imprese schiacciate dal caro prezzi e dall'incertezza in cui la situazione geopolitica globale fa innalzare gli steccati della prudenza. Il ruolo di cenerentola per i servizi alle fasce fragili come bambini e anziani, assieme alla mancata innovazione, alla povertà tanto economica che culturale contribuiscono a fare del territorio reggino un luogo poco appetibile. E così l’emorragia di giovani che fanno le valige sempre più spesso e sempre più presto prosegue inesorabile. Da anni ormai.

