Aeroporto di Reggio, Confcommercio: «Ora anche la città cambi passo»

«L’aumento di turisti in città è un segnale un bellissimo. Anche dal punto di emotivo, vedere movimento in città crea una dinamica psicologica che dà ottimismo al commerciante. Ora, che il numero dei turisti è aumentato, però, quei turisti dobbiamo riuscire ad affascinarli». L’impatto dello sbarco di Ryanair all’aeroporto “Tito Minniti” è visibile non solo nel terminal tornato ad animarsi di viaggiatori dopo anni di forte depressione, ma anche nelle vie del centro di Reggio Calabria, dove una ventata di ottimismo sembra avere colto (forse di sorpresa) soprattutto i commercianti. Di questo e molto altro abbiamo discusso con Lorenzo Labate e Fabio Giubilo, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Reggio Calabria. Una chiacchierata che ha spaziato dalla necessità di caratterizzare sempre di più l’offerta turistica, all’imprescindibile collaborazione tra gli imprenditori e l’amministrazione comunale.

«L’effetto al momento - ha dichiarato il presidente Labate - si è notato soprattutto nel settore della ristorazione che è quello più immediato, possiamo dire. Si sono registrati anche buoni numeri nei B&B, che adesso sono chiamati a mantenere alta la qualità dell’accoglienza. Poco impatto, invece, sulle strutture alberghiere. È un dato che denota, secondo noi, un tipo di turismo che è ancora “mordi e fuggi”. Ma speriamo che questa tendenza nel corso del tempo possa cambiare e insieme ai B&B possano crescere le prenotazioni anche nei pochi alberghi cittadini».