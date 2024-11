"Decolla" a Reggio Calabria il secondo aereo basato di Ryanair

Ryanair, la compagnia numero 1 in Europa, ha dato il benvenuto oggi (5 novembre) al suo secondo aereo basato a Reggio, lanciando 7 nuove rotte invernali - a soli 6 mesi dall'apertura della base e dall’inizio delle operazioni a maggio 2024. Questa crescita è stata possibile grazie alla decisione strategica della Regione Calabria di eliminare l’addizionale municipale, consentendo quindi a Ryanair di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della Regione. L'investimento di Ryanair, che ammonta a un totale di $200m (equivalente ai due aerei basati) a Reggio, permetterà di operare 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui 7 nuovissimi collegamenti invernali verso i luoghi più famosi per le vacanze in città - Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra, Milano, Parigi, Pisa - offrendo ai clienti di Reggio una scelta imbattibile e connessioni in Europa per tutto l’anno ai prezzi più bassi. L’operativo di Ryanair per l’inverno 2024 a Reggio prevede:

2 aerei basati - investimento del valore di $200m 13 rotte, comprese 7 nuove Oltre 300.000 passeggeri all’anno Oltre 300 posti di lavoro Per celebrare l’arrivo del nuovo aereo basato a Reggio, la compagnia ha lanciato una promozione con tariffe che partono solo da €21,99 per i viaggi fino alla fine di gennaio. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, da Reggio Calabria ha dichiarato: “Ryanair è lieta di celebrare la crescita presso la base di Reggio quest’inverno, con un operativo record che prevede 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui 7 entusiasmanti nuovi collegamenti verso Bruxelles, Francoforte, Katowice, Milano, Parigi e Pisa. Questa crescita riflette l’impegno di Ryanair nei confronti di Reggio, con l’aggiunta di un aereo per quest’inverno, arrivando ad un totale di due aeromobili basati a Reggio e supportando più di 300 posti di lavoro nella regione. Ryanair è inoltre entusiasta di premiare il 200.000esimo passeggero, Maksym Sydorenko con un voucher per volare da/per Reggio, valido per una qualsiasi delle nostre destinazioni, invitandolo/la ad accomodarsi a bordo, rilassarsi e godersi i voli con Ryanair. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-cost di Ryanair da/per Reggio Calabria nei prossimi anni”.