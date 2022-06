Si trova a cantare per caso ad X Factor e manda in visibilio il pubblico. La storia del villese Samuele Busceti VIDEO

Un fuori programma che non ti aspetti. Un momento atteso da tempo e che si è concretizzato nella maniera più inaspettata e spontanea. Accade che, durante le audizioni di X Factor, c'è tra gli spettatori un giovane ragazzo calabrese: Samuele Busceti, 21 anni di Villa San Giovanni.

Busceti è stato invitato a cantare davanti al pubblico durante la registrazione dei provini che verranno trasmessi in onda dopo l'estate. Il giovane villese ha improvvisato un pezzo di Lorenzo Fragola (artista molto apprezzato da Busceti), ma anche "Quanno chiove" di Pino Daniele. La performance di Samuele è stata accolta con un lungo e fragoroso applauso dai mille presenti all'Allianz Cloud di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ??????? (@brais3_7)

"Prima volta davanti ad un pubblico. Prima volta davanti a non meno di 870 persone. Prima volta davanti a più di due persone. Prima volta in cui - ha scritto Samuele Busceti - ho deciso di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, e di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile. Ricevere poi una standing ovation è stato davvero inaspettato. Vorrei che questo pezzo arrivasse a @lorenzofragola per fargli vedere quanto io tenga a lui come artista in primis, e a questa canzone. Taggatelo e facciamogli arrivare questo video. Per ultimo ma non per importanza, ho voluto fare un tributo al mitico Pino Daniele, che personalmente ammiro e reputo uno dei capostipiti della musica Italiana. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ha significato tanto per me, e spero mi servirà in futuro. Grazie".

