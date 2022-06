Reggio Calabria, il “Cortile dei Quinti” approda a Sanremo

Si è svolta domenica allo Smila’s Blanca beach di Tropea la finale regionale Calabria del Sanremo Rock & Trend. La manifestazione nasce negli anni 80 nella Città di Sanremo come costola internazionale del famoso Festival della canzone italiana. Storicamente, hanno suonato in gara per il Sanremo Rock artisti emergenti, che oggi sono big del panorama musicale Italiano, come Litfiba, Ligabue, Gianna Nannini, Bennato, Tazenda, Avion Travel, Bluvertigo, Irene Grandi.

Per il 2022, ad aggiudicarsi il primo posto nella sezione Trend e volare direttamente alla finale nazionale di Sanremo a Settembre, tra il Teatro del Casinó e il celeberrimo Teatro Ariston è stata la live band tutta reggina “Cortile dei Quinti”, capitanata dal frontman Andrea Plutino insieme ai musicisti Simone Tortora, Sebastian Martorano, Domenico Corriero, Francesco Martorano. Il brano vincitore “Tiresia”, composta dallo stesso Plutino, è ispirato all'omonimo mito dell'antica grecia ed impreziosito da sonorità mediterranee unite ad influenze world.

Numerosi gli ospiti della musica e addetti ai lavori presenti all’evento patrocinato dalla F.I.P.I Italia per ascoltare le band finaliste in gara provenienti da ogni parte della Calabria. La giuria composta da Giovanni Errera produttore e manager discografico, dal presidente dell’associazione vinili italia, da Francesco Triolo fondatore dell’Associazione musicisti Calabri e dall’artista Manuela Cricelli Cavv. della Repubblica Italiana premiata lo scorso anno dal Presidente Mattarella e Presidente Draghi. Appuntamento a settembre presso la città dei fiori per tifare "Cortile dei Quinti", in rappresentanza della città di Reggio Calabria.

