Reggio Against the machine, alla scalinata della Giudecca un sogno chiamato hip hop

Da una passeggiata con Kento è nata l'idea di organizzare Reggio Against the machine, un evento per a dare voce alla scena hip hop reggina: un sottobosco di ragazzi che scrivono, rappano skeitano, ballano la breakdance sul lungomare, in breve che vivono la contemporaneità. E dove se non in uno spazio riconquistato dai cittadini nella primavera del 2021: la scalinata della Giudecca.

L'iniziativa si svolgerà venerdì 5 agosto alle 19:30, ingresso gratuito, con Kento Mad Simon, Freesty, 89100 Familia, Niu-Gen Crew, Elfo, after party Perdido.

