Bronzi di Riace, la sequenza di Fibonacci ispira la colonna sonora del cinquantesimo

Esce oggi su tutte le piattaforme musicali «Bronzi di Riace Original Soundtrack» una colonna sonora unica nel suo genere che vede, per la prima volta insieme, nove compositori in un percorso sonoro tra orchestra e elettronica nati dalla sequenza del matematico Leonardo Fibonacci.

Supernova Collettive, Marco del Bene, Demiurgo, Vittorio Giampietro, Roberto Lobbe Procaccini, Massimiliano Stefanelli, Dario Vero: sono gli artisti coinvolti nella narrazione sonora che, partendo dal tema, si propone di esplorare l’Oro di Calabria: la Magna Grecia e i Bronzi di Riace in chiave contemporanea e cinematica.

Il progetto, ideato e curato nella veste di direttore artistico e compositore da Marco del Bene, creatore del sound logo originale, vede coinvolta una squadra di eccellenze italiane in un panorama di stili che va dalla musica classica all’elettronica. Nove tracce musicali basate sullo sviluppo della sequenza di Fibonacci e ispirate alla bellezza e al mistero dei Bronzi di Riace. Un viaggio mistico e misterico attraverso i suoni e sulla scia dei Bronzi di Riace e del loro ritrovamento. Nove quadri di una storia che si sviluppa nella magia di Dario Vero in Parco di Laos, nella struggente dinamica sinfonica di Massimiliano Stefanelli delle tracce Epizerifi e Skilletion, a cui si contrappone l’elettronica di Demiurgo in Tauriana. La profondità del racconto di Roberto lobbe Procaccini di Hipponion accompagna la poesia di Vittorio Giampietro in Sibari, gli echi epici dei Supernova Collec-tive di Archeoderi e l'energia instagrammatica di Marco Del Bene - coordinatore del progetto - in Kaulon, che chiude la tracklist con una versione mistica del tema in Medma. La colonna sonora sarà a supporto della campagna di promozione Bronzi50.

