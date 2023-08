Reggio Calabria riabbraccia la musica classica: "Pagliacci" conquista l'Arena dello Stretto VIDEO

L’opera lirica torna a conquistare Reggio Calabria. “Pagliacci”, dramma capolavoro di Ruggero Leoncavallo, ha letteralmente ammaliato l’Arena dello Stretto del Lungomare Italo Falcomatà, piena oltre ogni più rosea aspettativa. Apprezzatissime le musiche e le voci dell’Orchestra del teatro e del coro lirico “Francesco Cilea”, applausi a non finire per il tenore Walter Fraccaro, la soprano Elena Sabas, per la possente presenza scenica di Cesare Kwon, Raffaele Facciolà e Davide Benigno.