Musica, tour di Ligabue: successo a Reggio Calabria, giovedì e venerdì a Messina

Dopo i concerti di Reggio Calabria, Luciano Ligabue sarà in concerto domani e venerdì 1 dicembre a Messina. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album «Dedicato a noi», non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante altre sorprese che renderanno ogni concerto unico. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da «Il gruppo": Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Il 31 dicembre Luciano Ligabue sarà in concerto in Piazzale della Pace ad Alghero, protagonista del Cap d’Any 2023-2024. Entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli Album e dei Vinili più venduti, «Dedicato a noi» è il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale. Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di «Dedicato a noi», album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto.