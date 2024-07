Bagno di folla a Palmi per l'Rds Summer Festival con i Negramaro, Noemi, Capo Plaza e...Irama

Due giorni di festa a Palmi con la grande musica protagonista in piazza Primo Maggio grazie alla tappa dell'Rds Summer Festival. Dopo Messina, ecco la cittadina della Costa Viola con le due serata di venerdì 19 e sabato 20 luglio che hanno visto Palmi presa d'assalto dai tantissimi giovani e non che hanno voluto trascorrere questo momento di festa in musica. Presenti artisti del calibro, tra gli altri, dei Negramaro, Noemi, Capo Plaza e, a sorpresa, anche Irama.

L'estate palmese, dunque, è iniziata sotto i migliori auspici in attesa dei numerosi eventi che fanno parte del grande appuntamento in programma il 16 agosto con la tanto attesa Varia.,

La soddisfazione del sindaco Giuseppe Ranuccio

"...ma come non ti accorgi di quanto Palmi sia meravigliosa?" RDS Summer Festival è stato un successo straordinario e le immagini di Piazza Primo Maggio parlano da sole. La nostra Città vuole crescere sempre più e merita questi palcoscenici.

Grazie ad RDS, ad Oltre Confine, alla Città Metropolitana, alle Forze dell'Ordine, a tutti i volontari ed alle maestranze.

Voglio ringraziare sinceramente tutti i miei concittadini che hanno compreso che qualche temporaneo e fisiologico disagio può essere tollerato. Grazie anche a chi purtroppo per indole è portato a lamentarsi sempre o non intende rinunciare a qualche piccolo privilegio per il bene della Città. Continuiamo a lavorare per tutti, anche per loro. L'estate palmese è iniziata!"