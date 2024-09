Max Gazzè e la Calabria Orchestra incorniciano un successo di pubblico sul Lungomare Falcomatà al Reggio Live Fest

Migliaia di persone sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria per il quarto appuntamento del “Reggio Live Fest”, il festival ideato da “ShowNet Eventi", con il patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, che prevede un ricco programma di sette live di prestigio in sette giorni durante tutte le feste mariane. Nel pieno rispetto delle previsioni è stato un felicissimo ritorno quello di Max Gazzè nella città dello Stretto. Lo dimostra la partecipazione straordinaria della popolazione reggina che non ha voluto perdere il suo live assiepando l’area concerti del lungomare Falcomatà in ogni ordine di posti.

Il cantautore e polistrumentista romano vanta un’invidiabile e ricca discografia che, dal primo album “Contro un’onda del mare” a “La matematica dei rami”, traccia un percorso artistico virtuoso ed articolato. Numerose anche le sue collaborazioni con altri artisti di fama: Fabi, Silvestri, Caparezza, Raf, Bandabardò e molti altri, esperienze che arricchiscono ed impreziosiscono la sua carriera. Il progetto realizzato con la “Calabria Orchestra”, costituita da quindici musicisti sotto la direzione del maestro Checco Pallone, riscuote ormai da tempo un grande successo valorizzando il patrimonio musicale tradizionale calabro e mediterraneo. Un esperimento assolutamente riuscito che incassa l’apprezzamento di critica e pubblico.