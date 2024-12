Reggio Calabria, la Città Metropolitana chiude il 2024 e apre il nuovo anno all'insegna della buona musica

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è pronta a regalare una lunga serie di importanti eventi musicali per il periodo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2025. Dopo i successi dei giorni scorsi, con la musica popolare e l'incanto dei gospel natalizi, mentre ancora in cielo splendono le luci del DroneShow "Reggio sei un incanto" sul Lungomare di Reggio Calabria, Palazzo Alvaro si prepara a vivere l'ultimo weekend dell'anno all'insegna della buona musica con due importanti concerti in piazza Italia che saranno messi in scena con la Direzione artistica del promoter Ruggero Pegna.

Venerdì 27 dicembre il concerto della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore, con la storica formazione al gran completo, e il 28 dicembre il concerto di Dolcenera con la sua band. Entrambi inizieranno alle ore 19:00 ad ingresso libero e saranno preceduti, rispettivamente, dalle aperture di Michele Bruzzese, il giovanissimo talento di Melicucco e del cantautore reggino Lio, reduce dal successo a Castrocaro.