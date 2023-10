Educazione digitale e informazione di qualità, torna Noi Magazine: aperte le iscrizioni

Torna domani giovedì 19 ottobre Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Riprende anche il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, giunto alla quinta edizione. L'adesione gratuita è aperta a scuole e università, tutte le informazioni sul nostro sito Gazzetta del sud.it.

Nel primo numero della nuova stagione l'apertura è dedicata alle tematiche dell'educazione digitale, della privacy e dell'informazione di qualità, un impegno di Società Editrice Sud per le giovani generazioni che sarà al centro del grande evento di sensibilizzazione in programma in primavera, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

Tutti i dettagli sugli argomenti e le scuole presenti nelle quattro edizioni sul nostro sito Gazzetta del sud.it.