Palmi, l’annuncio di Ranuccio: “Mi ricandido a sindaco”

«Siamo qui per proseguire il cammino di cambiamento avviato 5 anni fa». Giuseppe Ranuccio rompe gli indugi ed ufficializza la sua ricandidatura a sindaco di Palmi. Una conferma di quanto trapelava oramai da tempo attorno alla figura del sindaco uscente che ha così ufficializzato, nel corso dell’inaugurazione del playground di piazzale Macello e Pignarelle, dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna, morti in un incidente in elicottero nel 2020, la sua volontà a conquistare il secondo mandato di primo cittadino nel corso delle elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera. «Non possiamo in alcun modo abbandonare questo percorso di crescita che abbiamo avviato, questo processo evolutivo che la città ha attuato anche per stroncare qualsiasi desiderio di restaurazione di carattere politico. Oggi i sogni si possono concretizzare. Questa è la strada giusta, andiamo avanti sfruttando al meglio le risorse della città e per altri 5 anni daremo il nostro contributo per avere la migliore città possibile».

