Pd, prove tecniche di unità e rilancio a Reggio

Prove tecniche di unità nel Partito Democratico reggino. Ma quanta fatica e la dichiarazione di Antonio Morabito arrivata a distanza di due giorni dalla sua investitura a candidato alla segreteria metropolitana (originariamente c’era Giovanni Nucera) dei democrat sembra proprio avere il fine di spegnere le polemiche. Un partito che per giorni non è riuscito a scegliere le candidature alla segreteria e che adesso cerca di mostrarsi unito. Queste le parole di Morabito: «Onorato di poter rappresentare il punto di sintesi di un processo unitario iniziato già durante lo scorso congresso regionale. Ci tengo a ringraziare il gruppo dirigente nazionale e territoriale del partito, i compagni Giovanni Nucera e Sebi Romeo che hanno generosamente ritirato le loro candidature, il segretario regionale Nicola Irto che con il suo autorevole coordinamento ha favorito questo processo unitario e Giuseppe Falcomatà, che dal primo istante ha lavorato senza risparmio di energie per fare in modo che si potesse raggiungere questo importantissimo risultato, indicandomi nella rosa delle personalità individuate per incarnare questa nuova fase unitaria del Partito».

