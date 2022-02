Deleghe fuori giunta comunale di Reggio, Brunetti: saranno assegnate a tempo debito

Ennesimo nulla di fatto. Nella riunione di maggioranza di martedì sera non si è trovata la quadra rispetto alla presidenza delle commissioni consiliari ma adesso lo stallo è importante perché ad esempio le due commissioni “Ambiente” e “Decentramento” non riescono a riunirsi addirittura da novembre scorso. Unico passo in avanti è che il gruppo di “Italia Viva” di cui fa parte il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, oltre a Deborah Novarro e Giovanni Latella dovrà presiederne una. Pare ci sia una sorta di rifiuto generalizzato da parte dei consiglieri ad assumere la guida delle commissioni e questo denota che vi è un certo sfilacciamento della stessa maggioranza. Una sorta di logoramento interno che oramai va avanti da quel 19 novembre scorso quando il sindaco Giuseppe Falcomatà con le sue scelte post sentenza Miramare ha sparigliato i giochi nella maggioranza di centrosinistra che sembrava solida ma che in effetti galleggiava sulle sabbie mobili già da prima. La riunione si è trasformata in un nulla di fatto e quindi è probabile che i gruppi si rivedano già domani per proseguire con la discussione ma sta di fatto che adesso i tempi stringono.

