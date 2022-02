Morabito: il Pd di Reggio deve rimettere al centro il codice etico

Idee chiare e pronto ad affrontare la grande sfida di tenere unito il Pd reggino. Antonio Morabito, per gli amici Totò, avvocato cinquantenne e figlio d’arte cresciuto a Diritto e politica, sa bene che si è assunto un incarico da far tremare i polsi e tuttavia non vacilla. «Sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto con una grande partecipazione – afferma –. È stata la festa democratica che serviva per rilanciare il Pd. Con la votazione dello scorso fine settimana si è entrati nella parte conclusiva di questa fase congressuale dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Una fase delicata e complessa, che ha messo in evidenza la capacità di sintesi di tutto il gruppo dirigente del partito, stimolato da chi come Giuseppe Falcomata e Nicola Irto, che ringrazio per il loro impegno, hanno creduto e lavorato per una soluzione unitaria e di apertura».

