Bagnara Calabra, il centrodestra si compatta sul nome di Mario Romeo

Sarà Mario Romeo, attuale vicesindaco, a sfidare Adone Pistolesi alle prossime elezioni comunali. La conferma è stata data durante l’ assemblea in un noto locale della città.

L’annuncio della candidatura a sindaco di Mario Romeo è stato dato da Giuseppe Pirrotta della Lega, il quale si è reso disponibile a scendere in campo: «La credibilità del progetto si deve costruire, il territorio esige chiarezza. Mario Romeo ha fatto un grande lavoro di tessitura e Fratelli d’Italia ha dato una grande mano».

È stato il consigliere di minoranza Giovanni Oriana (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia) a spiegare il passaggio che ha portato alla coalizione civica: «Noi abbiamo chiesto in consiglio comunale l’aiuto di tutti senza colore politico e interesse di parte. Oggi si concretizza nell’assemblea. Abbiamo ritenuto giusto il nostro impegno e abbiamo fatto lavorare l’amministrazione dando un appoggio esterno per lo spirito che ci contraddistingue». All’incontro, moderato da Paolo Caratozzolo, coordinatore di Fratelli d’Italia-Bagnara, e da Paolo Pensabene di FI, sono intervenuti alcuni esponenti dell’amministrazione, Silvana Ruggiero, Michelangelo Spoleti e Concetta Zoccali; a seguire Bruno Ienco e Carmelo Dominici della Pro Loco e Giuseppe Spoleti esponente di centrodestra.

