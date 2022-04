Amministrative a Villa San Giovanni, il centrodestra e il Pd fanno la prima mossa

Più di una novità in questa terzultima settimana prima della presentazione delle liste, che sarà il prossimo 13 maggio: il centrodestra fa sapere via social che incontrerà le associazioni del territorio per parlare di Amministrative; in area PD dovrebbe tenersi mercoledì un’assemblea degli iscritti per tracciare le linee della strada da seguire, tra autosufficienza e alleanze.

Sul fronte civico, intanto, ieri è scaduto il termine che il tavolo dei cinque ex sindaci aveva dato alle associazioni incontrate venerdì scorso: ad associazioni ed esponenti della società civile, infatti, Melito, Cassone, Aragona, La Valle e Calabrò hanno chiesto un’indicazione sulla squadra amministrativa che vorrebbero si ponesse alla guida della prossima amministrazione, «nell’ora più buia» per Villa, come la ha definita Totò Calabrò mutuando il titolo del celebre film.

Sul fronte centrodestra la soluzione non è poi così dietro l’angolo: si apprende dal profilo Facebook “Amministrazione Villa San Giovanni Siclari Sindaco” che questa settimana il centrodestra “unito” incontrerà le associazioni del territorio, al fine di avviare un dialogo in vista delle Amministrative del 12 giugno. Sarebbe la prima uscita pubblica dell’amministrazione in carica che ad oggi ha incontrato in questa fase preelettorale soltanto i delegati di quartiere prima e qualche associazione poi alla ex delegazione municipale di Cannitello per parlare della revisione del progetto del lungomare con l’eliminazione della pista ciclabile.

