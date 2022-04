Amministrative a Villa, il centrodestra si “riprende” La Valle

Cambia radicalmente lo scenario che si era profilato per le prossime Amministrative l’annuncio, che arriva a metà pomeriggio, di un centrodestra unito che si presenta a Villa con un unico candidato nonostante le evidenti fratture tra le anime di Forza Italia e i malumori cittadini tra l’amministrazione uscente e Fratelli d’Italia; Rocco La Valle si alza ufficialmente dal tavolo degli ex cinque sindaci cui era seduto fino a solo 48 ore fa.

«Alle amministrative corriamo uniti con un solo candidato» scrivono FI , FdI e la Lega con tanto di simboli ad incoronare il breve comunicato stampa. Il candidato si cerca, ma l’accordo è siglato: «Stamattina presso il coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, si è riunito il centrodestra: importante incontro fra i tre coordinatori territoriali dei principali partiti del centrodestra e i rappresentanti delle varie anime interne alla coalizione. L’incontro è nato su input del responsabile nazionale per il Sud e coordinatore provinciale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro, in totale sinergia con il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Denis Nesci (collegato in remoto) e con il coordinatore provinciale della Lega Franco Recupero, e con il coinvolgimento dei delegati locali delle altre realtà appartenenti al centro destra».

