Comune di Reggio ancora coi conti in rosso. Sforati i parametri del Viminale

Da lunedì inizia il tour de force per l'esame e l'approvazione del rendiconto di gestione. In pochi giorni la vicenda sarà esaminata prima in commissione bilancio e poi in Consiglio comunale. E ci sarà da discutere dal momento che l'ente è tornato nuovamente in una condizione di deficitarietà strutturale. Solo a settembre scorso in Consiglio comunale era emerso l’abbandono della condizione di deficitarietà strutturale di Palazzo San Giorgio. Il centrosinistra in quella situazione sottolineava «la bontà dell’azione amministrativa portata avanti dalla giunta Falcomatà e, in particolar modo, dall’assessora alle Finanze, Irene Calabrò, che sancisce l’uscita definitiva dallo stato di deficitarietà strutturale delle casse comunali. Grazie alla credibilità acquisita all’interno dei palazzi ministeriali – affermavano – Reggio si attesta fra i capoluoghi capaci di elaborare soluzioni da adattare ad altre realtà, soprattutto nel Mezzogiorno, che soffrono importanti crisi di bilancio».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata