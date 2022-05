Piano Tari, maggioranza in tilt a Reggio. Alta tensione in Consiglio

Sarà un Consiglio comunale di tensioni e polemiche quello di oggi. Sia per la denuncia di Angela Marcianò sul mancato rispetto dei termini di convocazione sia per i risvolti politici che ormai quasi con cadenza quotidiana arrivano da Palazzo San Giorgio.

Ieri la prima e la nona commissione consiliari hanno dato l’ok al piano economico finanziario sulla Tari, vale a dire il piano generale sul servizio rifiuti, oggi in discussione in Aula.

La maggioranza è riuscita ad approvarlo solo in seconda convocazione per la mancanza del numero legale e con nove voti favorevoli e un contrario, il presidente della commissione bilancio Mario Cardia e il vice Antonio Ruvolo non hanno votato perché non presenti.

Una coincidenza o un segnale politico?

