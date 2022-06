Reggio: Castorina in Consiglio, nuovi scenari in maggioranza

Al prossimo consiglio comunale tra i banchi dell’Aula siederà anche Antonino Castorina. Venuta meno la sua causa di sospensione il consigliere riprende il suo posto. Dovrebbe perderlo, invece, Ersilia Andidero, consigliera surrogante dopo la serie di cambi in Aula del novembre scorso. Castorina era atteso al rientro in Aula già ad aprile scorso ma l’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi per il termine della misura cautelare quando il giudice delle indagini preliminari di Reggio, Pirruccio, ha dichiarato «la perdita di efficacia della misura cautelare allo stato in vigore». Secondo la tesi degli inquirenti, anche persone defunte o anziani ammalati ed allettati si sarebbero recati alle urne il consigliere comunale (sospeso) ed ex capogruppo del Partito democratico a Palazzo San Giorgio coinvolto nello scandalo dei brogli elettorali consumati nelle ultime elezioni amministrative.

L’ex capogruppo dem tornerà in Aula e potrà successivamente tentare in giudizio di dimostrare la sua estraneità ai fatti a lui addebitati dalla Procura.

