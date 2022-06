Villa San Giovanni, Stefania Calderone aderisce a Forza Italia

Sono trascorsi solo un paio di giorni da quando Giacomo Saccomanno aveva palesato la sua soddisfazione per l’andamento delle elezioni amministrative per quanto riguarda la Lega, partito di cui è commissario regionale, nonostante i risultati generali della coalizione.

In particolare, infatti, aveva ribadito «che a Villa San Giovanni, pur dinnanzi ad una sconfitta inspiegabile del centrodestra, la Lega ha avuto eletta il proprio referente comunale, Stefania Calderone». Ma il pensiero del commissario non appare proprio in sintonia con quello della neo consigliera comunale. Anzi tutt’altro.

Il commento di Saccomanno ha suscitato la reazione della Calderone che, annunciando pubblicamente il suo passaggio in Forza Italia, ha nel contempo, esternato attraverso i social il rammarico perché «soltanto adesso il commissario regionale della Lega si è ricordato di me, cercando di coinvolgermi. Visto il comportamento assunto ed alla luce delle sue recenti dichiarazioni post voto, respingo al mittente questa recente volontà di coinvolgimento e soprattutto il becero tentativo di prendersi meriti che non ha rispetto alla mia elezione».

