Palmi, una seduta di insediamento senza sorprese per Ranuccio

Seduta di insediamento “torrida” per il nuovo Consiglio comunale di Palmi, non tanto per questioni politiche ma per il caldo afoso che ha costretto a tenere in funzione due enormi ventilatori per tutta la durata dell’assise.

All’ordine del giorno una serie di adempimenti formali propedeutici al corretto funzionamento dell’aula: innanzitutto la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alle cariche di sindaco e consigliere comunale, quindi le surroghe dei consiglieri eletti lo scorso 12 giugno e successivamente nominati in giunta dal sindaco Giuseppe Ranuccio (nello specifico Solidea Schipilliti indicata come vicesindaco e l’ex presidente del consiglio Salvatore Celi) con i primi dei non eletti Antonio Virgillito e Francesco Tedesco.

È stato quindi il momento del giuramento-bis del primo cittadino Giuseppe Ranuccio, riconfermato in maniera abbastanza clamorosa al primo turno. Ranuccio ha presentato la sua giunta, che sarà composta appunto da Solidea Schipilliti (con deleghe alla Pubblica Istruzione, Decoro urbano, Infanzia, Personale), Giuseppe Magazzù (Turismo, Sport, Rigenerazione urbana), Denise Iacovo (Politiche sociali, Associazionismo, Disabilità, Famiglia), Salvatore Celi (Bilancio, Politiche giovanili ed europee, Società partecipate, Affari Generali, Amministrazione condivisa) e dall’unico riconfermato Alessandro Riotto (Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente, Smart city); il sindaco per il momento ha tenuto per sé Cultura, Sanità e Polizia locale.

