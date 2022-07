Reggio Calabria, il Pd riabbraccia Castorina ed è pronto a sfiduciare Cardia

«Ritengo sia doveroso esprimere chiaramente la posizione del partito cittadino e del gruppo dem in Consiglio comunale, anche in seguito alle notizie pubblicate, durante le scorse giornate, in merito alla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Commissione Bilancio del Comune Mario Cardia».

La Segretaria cittadina del Partito Democratico, Valeria Bonforte, spiega ancora: «Lunedì scorso si è svolto un incontro tra la segreteria del partito e tutto il gruppo consiliare di palazzo San Giorgio per affrontare la questione. Dall’ampio confronto effettuato, è emerso chiaramente che, ormai da troppo tempo, Mario Cardia non pare più essere integrato alla maggioranza, avendo assunto spesso posizioni autonome e contrarie agli indirizzi generali e agli obiettivi stessi del centrosinistra che sostiene l’Amministrazione comunale. Una situazione che non può più essere tollerata e che, anzi, avrebbe dovuto portare lo stesso Cardia ad essere coerente con il suo evidente cambio di linea politica. Il Pd, dunque – conclude Bonforte –, ritiene opportuno e doveroso sostenere la mozione di sfiducia del Presidente della commissione bilancio, non essendoci più le condizioni perché prosegua nel suo compito. Alla base di questa decisione non ci sono considerazioni di carattere personale, ma soltanto valutazioni politiche e senso di responsabilità, anche perché il lavoro che attende la Commissione si appresta ad entrare in una fase cruciale e le prossime settimane saranno decisive per poter arrivare a fine luglio alla approvazione del bilancio di previsione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata