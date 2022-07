Reggio, Morabito: «Bisogna combattere le fandonie di Cannizzaro»

«Ha ragione Cannizzaro ad auspicare un moto di indignazione da parte dei reggini. Fa bene il deputato a rivolgersi al popolo reggino chiedendogli di alzarsi e combattere. Ma se c'è qualcosa che va combattuta sono proprio le fandonie proposte da rappresentanti politici come lui che, nonostante vesta i panni di rappresentante istituzionale e politico ormai da lunghissimo tempo, prima alla Provincia, poi alla Regione e negli ultimi cinque anni in Parlamento, non ha prodotto nulla di concreto e tangibile, al netto di qualche comunicato e conferenza stampa, per il nostro territorio». Lo afferma il segretario della Federazione metropolitana del Partito Democratico Antonio Morabito dopo le accuse di una città agonizzante arrivate proprio dal parlamentare azzurro.

Lo stesso Morabito poi rilancia: «Nel suo elenco della spesa, dal chiaro sapore elettoralista, Cannizzaro tenta strumentalmente di richiamarsi ai valori dei moti di Reggio, rappresentando una realtà che non esiste e provando ad intestarsi battaglie su temi importanti per il nostro territorio, ma capovolgendo i fatti a fini propagandistici. D'altronde le recenti pesantissime sconfittedel centrodestra da lui stesso causate, a cominciare dal Comune, per andare a tutti i Comuni dove si è votato alle scorse amministrative, la dicono lunga sulla capacità dei cittadini di non abboccare alle bugie di Cannizzaro e del centrodestra. Se tutto quello che lui scrive fosse vero, non si spiegherebbe come mai i cittadini abbiano deciso di bocciare in massa ed in maniera cosi perentoria e netta la sua proposta politica, in tutte le occasioni possibili».

