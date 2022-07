Reggio Calabria, il Consiglio approva il Bilancio ma la politica ha perso da un pezzo

Questa mattina il Consiglio comunale, convocato dal presidente Enzo Marra, si riunisce per discutere del Dup e del Bilancio. Due argomenti impegnativi ma la maggioranza che regge l’Amministrazione guidata per il momento dal sindaco f.f. Paolo Brunetti ha i numeri per approvarli entrambi e quindi così sarà. Tuttavia questo aspetto decisivo per la sopravvivenza dell’Amministrazione comunale non distoglie l’attenzione della fase politica che si appresta a vivere in città due mesi incandescenti e non solo per l’arrivo del Generale Agosto.

Ma torniamo all’interno dell’Aula Piero Battaglia, oggi ci sarà una nuova seduta del Consiglio comunale con la presenza del consigliere Nino Castorina, quello che la Procura della Repubblica definisce nell’avviso conclusione indagini per i brogli elettorali «il promotore, organizzatore e capo indiscusso» dell’organizzazione criminale dedita a violare la legge e finalizzata a commettere reati per la rielezione dello stesso Castorina.

La volta scorsa, i consiglieri di Forza Italia hanno abbandonato l’Aula in segno di protesta. Che faranno questa volta? Anche perché in Aula dovrebbe essere presente anche l’assessore Demetrio Delfino, il quale quando era Presidente del Consiglio con la sua sciatteria amministrativa consentì a Castorina di “autonominarsi” nella commissione elettorale del Comune.

