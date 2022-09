Roccella Ionica, Occhiuto: "Capire se il dott. Furci ha ricevuto pressioni per rinunciare all'incarico"

“Non ho incontrato, né parlato, col dottor Furci. Mi risulta che il professionista si sia incontrato col sindaco di Locri. Spero, però, che sia sentito dai carabinieri per capire se abbia ricevuto pressioni che lo abbiano indotto a rinunciare all’incarico”. Parlando con i giornalisti in merito alle dimissioni, dopo la firma del contratto, del primario Fulvio Furci del reparto di ortopedia dell’ospedale di Locri, a sostenerlo, a Roccella Ionica, è stato il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che nella cittadina costiera della Locride è intervenuto per un saluto istituzionale nel corso del congresso regionale della Uil e con al tavolo dei lavori anche il segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri. Al di là di questo, comunque, ha aggiunto il governatore della Calabria, Occhiuto, “nella Sanità calabrese ci sono delle incrostazioni. Ci sono gruppi di potere amministrativo che condizionano le scelte e, a mio giudizio, credo ci siano anche all’ospedale di Locri”.

