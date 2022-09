A Reggio Calabria maggioranza a rischio implosione dopo il ko elettorale?

«Noi puntiamo subito a riconquistare il Comune e la Città Metropolitana». Nemmeno il tempo di godersi la rielezione in Parlamento che il deputato forzista Francesco Cannizzaro ha dato fiato alle trombe ponendosi un altro obiettivo: Palazzo San Giorgio. La sconfitta del settembre 2020 a causa di una sciagurata candidatura (il leghista Nino Minicuci) è una ferita che ancora non si è rimarginata e il centrodestra vuole un’immediata rivincita. Per Cannizzaro la rivincita si giocherà la prossima Primavera «perché – spiega – la maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale andrà presto in frantumi». Forse subito dopo la sentenza Miramare, il cui processo dovrebbe iniziare davanti alla Corte d’Appello il prossimo 11 ottobre.

