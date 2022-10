Reggio, Cannizzaro: “Il bello inizia adesso”

Non una semplice festa elettorale ma un rinnovato impegno per lo sviluppo del territorio in cima a tutto. Ieri Forza Italia, che nel collegio di Reggio aveva il candidato indicato alla Camera dei Deputati, ha organizzato un “brindisi” che a giudizio del parlamentare Francesco Cannizzaro «deve essere non per me e per Forza Italia ma per Reggio e la Calabria». Cannizzaro attorniato da consiglieri regionali e comunali, dal suo neo collega Arruzzolo e dal presidente della Regione Roberto Occhiuto ha voluto proiettarsi già al futuro partendo dalla città dello Stretto e dall’azione della giunta regionale: «Ci sono segnali evidenti di discontinuità rispetto al passato. In questi mesi ci sono stati tanti segnali per il territorio reggino e il presidente Occhiuto insieme con la giunta operano costantemente per il territorio metropolitano. Ma adesso anche a Roma c'è anche una maggiore considerazione della Calabria».

