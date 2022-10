Partiti già proiettati sul Comune di Reggio: a destra è derby aperto FI-FdI

Le politiche con l’occhio alle elezioni comunali. Manca ancora molto tempo all’appuntamento per rinnovare gli organi a Palazzo San Giorgio ma i partiti sono alle prese già con proiezioni e movimenti in vista dell’appuntamento elettorale dal momento che da qui al 2025 non ci saranno test intermedi ma si voterà in concomitanza con le Regionali (sempre se non ci saranno ulteriori scossoni a livello centrale o nella Cittadella).

Fratelli d’Italia è risultato essere di gran lunga il primo partito in città con il 22% e quindi dovrebbe essere in pole per l’espressione del candidato alla carica di sindaco ma non pare esserci allo stato un candidato tale da poter abbracciare tutta la coalizione ma soprattutto il partito non sembra essere abbastanza strutturato (anche se nella riposta al commento pubblicato nell’edizione di ieri di questo giornale il gruppo specifica di essere strutturato e di puntare alla leadership della coalizione di centrodestra), al contrario Forza Italia con il 17% punta forte sul risultato del partito del territorio ma soprattutto sulla presenza nel territorio di figure più esposte politicamente, resta anche la possibilità di Noi con l’Italia ma il risultato è stato modesto in riva allo Stretto.

