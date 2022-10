Rifiuti, acqua e dissesto idrogeologico: a Villa San Giovanni il dibattito è aperto

Spazzamento, raccolta dei rifiuti, questione idrica, pulizia dei torrenti alcuni degli argomenti sui quali ci si è confrontati nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Tematiche discusse nell’ambito dell’esame dell’aggiornamento al Dup e dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato che, per loro essenza, si prestano a toccare i diversi settori in cui opera un’amministrazione comunale.

E proprio su questi segmenti si sono registrati, a più riprese, gli interventi dell’assessore Ruggero Marra. «La città – ha esordito in aula – chiede siano rispettati i servizi minimi. Sin dall’insediamento, abbiamo cercato di migliorare, laddove era possibile, il servizio di spazzamento ed alla luce delle quattro ore di servizio affidate a “E-Koru”, ritenute insufficienti, abbiamo pensato ad altre misure che potessero ridare decoro al territorio e recuperare il divario accumulato. Ecco quindi il lavoro con le guardie faunistiche e l’organizzazione delle giornate ecologiche. Alle misure messe in campo per recuperare le mancanze, vogliamo affiancare la sensibilizzazione: i dati di differenziata incidono sul pagamento della Tari; infatti abbiamo dei debiti con Metro City perché il conferimento in discarica si attesta ancora su numeri molto alti».

