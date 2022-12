Sant’Eufemia d’Aspromonte, venerdì primo Consiglio per il sindaco Pietro Violi

Convocato dal sindaco Pietro Violi, il primo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative dello scorso 27 novembre terrà nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in sessione straordinaria, venerdì 9 alle 18. I dodici consiglieri comunali eletti sono Carlo Violani, Domenico Gentilomo, Caterina Martino, Valerio Rositano, Rosalba Cutrì, Teresa Borrello, Giuseppe Genovese e Gemma Foti per la lista “Il Paese che vogliamo-Pietro Violi Sindaco” e Francesco Antonio Papalia, Saverio Garzo, Domenico Rositano e Martina Arimare per la lista “Sant’Eufemia è Viva-Franco Papalia Sindaco”. Mentre, con curiosità, si attende di verificare quanto attendibili siano le voci circolate già in campagna elettorale in merito alla composizione della Giunta, che oltre che dal sindaco sarà composta da quattro assessori. Solo una cosa sembrerebbe certa: che la componente femminile potrebbe essere predominante rispetto a quella maschile.

