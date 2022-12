Locri, il giorno del congedo di Calabrese: «La città è più vivibile e ospitale»

Il Consiglio comunale di Locri ha preso atto e formalizzato la decadenza di Giovanni Calabrese dalla carica di sindaco di Locri. Si chiude così il secondo mandato dell’amministrazione Calabrese, iniziata con l’affermazione del 28 maggio 2013 e confermata il 10 giugno 2018, segno del gradimento della città per il gruppo “Tutti per Locri”, una lista civica che ha saputo cogliere risultati importanti, che hanno contribuito a portare Calabrese ad approdare, nelle scorse settimane, alla carica di assessore regionale al Lavoro e alla formazione.

Con la decadenza di Calabrese, votata dalla maggioranza con l’astensione del solo consigliere Sainato, voto giunto dopo una discussione veloce seguita al minuto di raccoglimento in ricordo di Carmelo Labadessa, ex consigliere comunale, decadono anche gli altri organi amministrativi, Giunta e consiglio comunale. Il testo unico della legge degli enti locali, richiamato dal presidente Maio, stabilisce che sia l’esecutivo che il consiglio rimangono in carica fino alla prima tornata elettorale utile per il rinnovo del civico consesso. Fino ad allora la giunta sarà guidata dal vicesindaco Giuseppe Fontana, in qualità di sindaco “vicario”.

