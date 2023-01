Aeroporto di Reggio, Cannizzaro rilancia: "Impegnati tutti i 25 milioni stanziati"

Un impegno costante e rivolto allo sviluppo di Reggio e della Calabria. Il deputato azzurro Francesco Cannizzaro ha incontrato la stampa per illustrare i provvedimenti strappati in Parlamento e inseriti nella legge di bilancio. Insieme ai consiglieri di Forza Italia al Comune (Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Antonino Caridi) e metropolitani (Romeo): «Noi lottiamo per la nostra città auspicando di tornare a governarla ma qui si parlerà di quanto fatto e la Regione sta facendo tanto per risollevare Reggio». Cannizzaro ricostruisce quanto successo in occasione della manovra finanziaria e racconta come il lavoro di squadra ha portato Forza Italia a proseguire nelle sue battaglie ma anche e soprattutto per Reggio e l’area metropolitana. «Non è facile inserire fondi per il Lido di Reggio in un contesto complessivo di una legge di bilancio che interessa tutto il territorio comunale. Ci sono tre milioni di euro anche perché è un simbolo del territorio».

Cannizzaro ha voluto dare un aggiornamento sui fondi per l’aeroporto dello Stretto: «Venti milioni di euro sono stati aggiudicati e gli altri 5 entro aprile saranno spesi e abbiamo la certificazione di avere abbattuto le limitazioni del “Tito Minniti” e Reggio volerà per tante altre mete» sulle quali l’onorevole vuole mantenere il riserbo.

