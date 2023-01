Comune di Reggio, altri aumenti per tutti: nessuno getterà mai la spugna

Dalle dimissioni farsa dei consiglieri del centrodestra al muro di gomma della maggioranza dopo l’inchiesta sui brogli e la sospensione di molti tra consiglieri, assessori e sindaco dopo la sentenza Miramare. Al Comune si resta saldamente al proprio posto. E questo anche perché le indennità di funzione sono state elevate e il provvedimento è già operativo. Nel 2022 sono arrivate le prime risorse per gli aumenti previsti in favore degli amministratori: il Viminale ha trasferito a Palazzo San Giorgio ben 327 mila euro che sostanzialmente equivalgono alla prima tranche dei fondi inseriti nell’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge numero 234 del 2021.

Indennità che in questo 2023 si consolideranno ulteriormente per poi diventare a regime il prossimo anno così come previsto sempre dalla legge: 100 milioni di euro per

l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

