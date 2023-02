Ospedale di Palmi, la Regione accelera sulla progettazione definitiva

«È stata oramai superata la questione di natura ambientale e ribadita, attraverso lo studio condotto da Ispra (e approvato da Arpacal), la idoneità del sito di Palmi ad ospitare l’opera. È in fase di verifica la progettazione esecutiva per la rimozione degli elettrodotti e, a stretto giro, verranno avviate le pratiche di attraversamento».

È il consigliere regionale Giuseppe Mattiani a informare sulle ultime novità per il nuovo ospedale della Piana a Palmi, che incassa un altro passo in avanti. «A brevissimo verrà fissato dalla Regione Calabria il termine per la progettazione definitiva e i fascicoli delle varianti. Il lavoro di questi mesi è l’ennesima dimostrazione di come la sanità, l’edilizia sanitaria, la costruzione dei nuovi ospedali e, per l’appunto, la costruzione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede a Palmi, rappresentino per noi una grande priorità alla quale stiamo lavorando con il dovuto impegno, serietà e la necessaria determinazione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio



© Riproduzione riservata