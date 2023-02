Reggio, sulle deleghe la Città Metropolitana invita la Regione a... ragionare

Aprire al più presto un tavolo di discussione sul testo di legge regionale che assegni le deleghe alla Città metropolitana di Reggio Calabria. L’appello lo invia il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, evidenziando come su «settori chiave per l’Ente si corre il rischio di perdere finanziamenti vitali per il territorio».

«Sulle deleghe trasferite dalla Regione Calabria purtroppo siamo in una fase di stallo – afferma Versace – da nove anni, siamo in attesa di una legge. Il governo regionale Oliverio aveva scritto una leggina con l’impegno, entro il 31 dicembre del 2015, a procedere a una legge ordinaria del Consiglio regionale. Ma non è stato fatto nulla in quella fase, né con Jole Santelli e nulla è stato fatto ad oggi con il presidente Roberto Occhiuto, nonostante tutti abbiano sempre detto che le funzioni sono vitali per la buona amministrazione di questo Ente di area vasta intermedio tra Regione e Comuni».

La Città metropolitana di Reggio Calabria è l’unica in Italia a non aver ricevuto tutte le funzioni delegate, sembra un paradosso, invece è la verità.

