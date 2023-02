Congresso Pd: Stefano Bonaccini chiude la campagna elettorale a Reggio

Stefano Bonaccini domani sabato 25 febbraio chiuderà la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico a Reggio Calabria. Il candidato Segretario dei democratici sbarcherà in riva allo Stretto nella mattinata, appuntamento a piazza Camagna alle 10.45 per il comizio finale, prima della conclusione serale nella città di Bologna.

A presentare l'appuntamento questa mattina a Reggio Calabria sono stati dirigenti e amministratori del Partito che nel corso della conferenza stampa tenuta presso la sede della Federazione provinciale del Pd di via Filippini hanno anche annunciato i candidati reggini di Energia Popolare all'Assemblea nazionale che sosterranno la rincorsa di Stefano Bonaccini.

Insieme al coordinatore territoriale della mozione, Giuseppe Marino, che ha illustrato i dettagli del lavoro preparatorio in vista dell'appuntamento elettorale di domenica 26 febbraio, erano infatti presenti i quattro candidati della mozione: Vittorio Zito, Simona De Marzo, Fortunato Pedà e Martina Tripodo. Con loro anche il Segretario regionale Nicola Irto ed altri rappresentanti ed amministratori del Partito, tra i quali Giuseppe Falcomatà, Valeria Bonforte, Enzo Marra, Rocco Albanese, Lucia Nucera e Franco Barreca.

"Le primarie saranno una festa della democrazia - hanno affermato i dirigenti del Pd - domani accoglieremo il nostro candidato segretario e riteniamo molto significativo il fatto che abbia scelto di dedicare l'ultimo giorno della campagna elettorale proprio alla nostra città. Un segnale di attenzione, verso Reggio e la Calabria, che lascia intendere una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Le primarie sono una scadenza importante che vogliamo vivere all'insegna del confronto e della partecipazione". Un ringraziamento poi è andato a chi ha consentito "di mettere in piedi una macchina organizzativa imponente - hanno aggiunto i democrats - che prevede l'allestimento di più di 50 seggi in tutto il territorio provinciale, di cui 11 nella città di Reggio Calabria, grazie al preziosissimo supporto di centinaia di volontari che garantiranno il corretto svolgimento dell'appuntamento elettorale".

