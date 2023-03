Circoscrizioni di Reggio, inizia il percorso di ricostituzione

Circoscrizioni, qualcosa si muove. Come informa il consigliere comunale di maggioranza è iniziato la settimana scorsa in II Commissione Consiliare il percorso relativo alla ricostituzione delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio dello Stato – anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025 a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

Un argomento spinoso perché dopo la soppressione ormai di versi anni addietro adesso tutta la macchina burocratica e amministrativa deve essere rimessa in moto. Tale argomento di competenza della Commissione “Affari Istituzionali” presieduta dal consigliere Gianluca Califano e dalla Vice Presidente Deborah Novarro, era iniziato con una discussione preliminare tra i consiglieri di tutte le forze politiche presenti all’interno del Consiglio Comunale reggino in uno spirito di collaborazione e proseguita con l’audizione del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, che a grandi linee ha relazionato sul tema, delineando quello che è lo stato dell’arte.

