Reggio, il Comune aderisce ad Arrical: l'aula si spacca sull’autonomia

L'aula vota l'adesione ad Arrical, scongiura un commissariamento, ma si spacca sull'autonomia differenziata. La mozione che contesta l'operazione messa in campo dal governo che aumenta le diseguaglianze tra nord e sud non viene votata dal centrodestra. Una seduta che riproduce in scala quanto avvenuto già a Roma e a Catanzaro, dove i diktat di appartenenza al partito sono più forti rispetto all'appartenenza ai territori. Un consiglio fiume, convocato alle 9 e iniziato alle 11 che dedica oltre due ore di dibattito alle questioni preliminari, in cui c'è di tutto, consiglio che si spacca anche sulla votazione dei debiti fuori bilancio. Il sipario cala attorno alle 18 con la proposta di convocare una nuova seduta ad hoc magari aperta a parlamentari e consiglieri regionali. Neanche un adempimento di legge (questo è l’ingresso in Arrical) viene votato all’unanimità. Il Consiglio comunale, “avalla” la scelta della Giunta ed entra nell’autorità unica che si occupa di acqua, depurazione e rifiuti, ma con non poche perplessità.

