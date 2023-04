Locri, Fontana pronto a un nuovo inizio: "Chiediamo fiducia ai cittadini"

«Chiediamo fiducia ai cittadini di Locri nel segno della continuità. La città negli ultimi anni è cambiata in positivo. Molte cose rimangono da fare e le faremo insieme ai locresi per portare, con loro, Locri sempre più in alto». Giuseppe Fontana, candidato a sindaco per la lista “Tutti per Locri” ha concluso con queste parole l’intervento davanti ai tanti che ieri mattina hanno affollato la sala del consiglio comunale dove l’attuale sindaco facente funzioni ha presentato il progetto politico amministrativo in vista delle elezioni di metà maggio.

Accanto a Fontana c’era l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese, leader del gruppo “Tutti per Locri”, che ha guidato l’amministrazione per 9 anni, fino alla nomina regionale, e che ha dato la propria impronta politica e strategica ala composizione della lista che è pronta a scendere in campo, e c’erano Miki Maio, attuale presidente del consiglio comunale, e Alfredo Cappuccio, due “colonne” del progetto amministrativo che facevano parte della rosa dei nomi a candidati a sindaco ma che hanno scelto, di comune accordo, di sostenere con la propria candidatura la lista con l’obiettivo di condividere un percorso iniziato insieme dieci anni fa e che punta a continuare sulla via del cambiamento rispetto al passato.

L’incontro è stato coordinato e aperto dall’assessora Domenica Bumbaca che ha ricordato l’impegno suo e di tutti i colleghi di giunta e consiglieri di maggioranza a lavorare per la città, insieme ad altre persone che hanno sostenuto l’amministrazione uscente che si ripropone inserendo anche nomi nuovi ed altrettanto vogliosi di portare il proprio contributo fattivo per la Locri del domani.

