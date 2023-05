Reggio, un’altra estate con due soli voli dall'Aeroporto dello Stretto

Anche per questa estate l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti resterà con i voli essenziali verso Roma e Milano.

Lo ha evidenziato nuovamente il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, commentando quanto già affermato dai gruppi politici di centrosinistra dell’ente di Palazzo Alvaro.

La preoccupazione maggiore è legata soprattutto alla gara di assegnazione degli oneri di servizio, bandita da Sacal per l’attivazione di nuovi collegamenti per l’aeroporto dello Stretto, e andata deserta. Oltre agli storici collegamenti con la Capitale e Milano, erano previste tre destinazioni strategiche con Torino, Venezia e Bologna, territori ad alta presenza di calabresi e comunque città che rappresentano interessanti sviluppi per gli scambi turistici.

Proprio per questo Versace ha ribadito la necessità di un confronto stabile con la Regione Calabria, per superare gli attuali ostacoli. «Noi stiamo mantenendo un profilo molto istituzionale e rispettoso nei confronti della Regione Calabria e del presidente di Sacal – ha detto il sindaco metropolitano facente funzioni – proprio perché riteniamo che debbano essere svolte tutte le procedure rispettando quelle che sono le norme. Purtroppo registriamo che giunti alle porte dell’estate, con l’arrivo a Reggio Calabria delle prime navi da crociera e dopo gli eventi per il 50esimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace andati comunque bene, ci manca ancora il supporto dell’aeroporto dello Stretto».

