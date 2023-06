Reggio fa i conti col Pnrr, tesoro da 224 mln

Non solo il Museo del Mare: il Pnrr riversa su Reggio un vero “tesoro” di 224.759.619,59 euro. Somme da blindare rispettando impegni e scadenze, destinate a progetti che potrebbero cambiare il volto di varie zone della città e potenziare l’offerta di servizi spesso in settori essenziali. Il monitoraggio su tutte le iniziative approvate dal governo è stato approvato nei giorni scorsi della giunta comunale. E riferisce complessivamente di 51 proposte progettuali per l’attuazione delle quali «l’amministrazione comunale di Reggio Calabria – si legge nella delibera – si è impegnata, tramite appositi accordi e convenzioni sottoscritti con i Ministeri competenti, alla realizzazione secondo le modalità e i tempi previsti».

Il progetto forse più impegnativo – e altrettanto conosciuto, discusso e probabilmente atteso – è il Museo del Mare progettato da Zaha Hadid, per la cui realizzazione il Comune intende sommare gli oltre 60 milioni del Pnrr con un altro importo simile prelevato dal Pon Metro. Il resto, altre 50 iniziative, è tutto in un elenco allegato.

