Conti in ordine al Comune di Reggio? «Il deficit è ancora strutturale»

I conti di Palazzo San Giorgio sono tornati di nuovo in ordine? L’amministrazione rassicura da mesi rispetto all’uscita dal piano di rientro, ma il consigliere dell’opposizione, Mario Cardia solleva più di una perplessità alimentando la preoccupazione. Una polemica che l’assessore al ramo, Irene Calabrò tenta di sgonfiare con dei chiarimenti di carattere tecnico. Ma Cardia non si persuade. Le risposte a questo rebus arriveranno nel corso dei lavori della commissione Bilancio che verrà convocata e calendarizzata proprio in questi giorni.

«Il Comune è di nuovo ente strutturalmente deficitario e questo dato è tratto proprio dallo schema di Bilancio di previsione, approvato di recente da questa Giunta Comunale con delibera. Sembra uno scherzo – dice Cardia – , ma purtroppo non è così e spiego perché. Due sono i documenti contabili fondamentali per il Comune: il rendiconto di gestione e il bilancio. Con Delibera di Consiglio Comunale lo scorso 6 giugno, quindi circa 15 giorni fa, questa maggioranza ha approvato il Rendiconto di Gestione per l’anno 2022. La legge prevede che al Rendiconto vada allegata una Tabella dei parametri di strutturale deficitarietà, dalla quale i cittadini possono verificare lo stato di salute finanziaria del Comune. L’amministrazione aveva dato ampie rassicurazioni, tant’è che la Tabella allegata al Rendiconto di Gestione del 2022 certificava che il Comune non fosse strutturalmente deficitario».

