Villa San Giovanni, il Comune riorganizza il settore Politiche sociali

Dalle Politiche sociali, di cui è responsabile Demetrio Eros Domenico Polimeni, la determina di “riorganizzazione dei servizi e dei procedimenti del settore”. Molto composito e dettagliato l’atto (il 346 del 22 giugno) che parte dalla fotografia del settore, appunto, al quale sono assegnati i servizi sociali e l’Ambito territoriale 14 e le relative, e molteplici, funzioni.

Quindi, al fine di dare «maggiore funzionalità, efficienza ed efficacia appare opportuno concretizzare una riorganizzazione e ripartizione dei compiti e delle funzioni tra il personale assegnato, ferma restando l’attività di direzione e di coordinamento proprie del responsabile».

Focus, in particolare, sull’operato degli assistenti sociali, e sull’adozione di una serie di misure per «strutturare le attività con modalità riconoscibili e predeterminate, provvedendo ad istituire delle “aree di intervento” finalizzate ad intercettare e prendersi cura delle diverse situazioni di bisogno consentendo, peraltro, agli assistenti sociali ed agli educatori, di maturare esperienze professionali e garantendo una presenza sul territorio articolata al fine di raccogliere le criticità che emergeranno».

Organizzazione in aree – viene sottolineato nel documento all’albo – che potrà comportare, tra l’altro, «ottimizzazione della circolarità delle informazioni; creazione, da parte di ogni assistente sociale, di una rete territoriale ove lo stesso diventi referente dell’Ambito e abbia il suo network di riferimento; specializzazione efficace per garantire interventi tempestivi con risposte quanto più esaustive; aggiornamento costante della banca dati dei casi suddivisi per tipologia per tutto l’Ambito; agevole analisi quantitativa e qualitativa del bisogno per tipologia».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio