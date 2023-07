Sì di Salvini al “Decreto Villa”. In moto la macchina ministeriale

Torna a parlare dell’incontro di mercoledì, avuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il vicepremier Matteo Salvini, il sindaco Giusy Caminiti. Il primo cittadino di Villa San Giovanni, infatti, ci tiene a rimarcare come la città abbia avuto dal ministro Salvini «il giusto riconoscimento e non come città del Ponte, ma come città dei trasporti e cerniera dei collegamenti tra l’Europa e il Mediterraneo. Il vicepremier – spiega ancora Caminiti – è stato attento e dialogante sia sulle perplessità e le preoccupazioni che ha la città rispetto al manufatto, che ha definito legittime, sia sulla questione Villa, da sempre legata all’attraversamento intraurbano dei mezzi leggeri e pesanti; alla richiesta di spostamento degli approdi a Sud, di riqualificazione del waterfront, di utilizzo delle aree Rfi ed Anas da parte della città».

«A questo serve – rimarca il sindaco ripercorrendo le argomentazioni affrontate in sede romana – l’accordo di programma quadro per i grandi interventi: al cosiddetto “Decreto Villa” per rendere Villa San Giovanni “città innovativa dei trasporti, della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse culturali e ambientali e dello sviluppo turistico” Matteo Salvini ha detto sì, mettendo in moto la macchina ministeriale per chiamare al tavolo Regione Calabria, Città metropolitana, Autorità di sistema portuale dello Stretto, Rfi, Anas e tutti gli enti interessati».

